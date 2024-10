Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cava De’ Tirreni per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 22,7°C. La presenza di nuvole e la possibilità di piogge leggere in serata influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento si presenterà moderato, proveniente da Sud-Sud Est con velocità di circa 10,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%, rendendo improbabili eventi piovosi significativi.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 97%, e il vento sarà leggero, con velocità variabile tra 5,7 km/h e 7,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, permettendo di svolgere le attività quotidiane senza particolari preoccupazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la temperatura che toccherà un massimo di 22,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 77%, e il vento si farà leggermente più sostenuto, raggiungendo i 10,8 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, con valori attorno all’1-2%, favorendo momenti di sole tra le nuvole.

La sera porterà un ritorno delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. A partire dalle 21:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,11 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 12%. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature gradevoli. Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi piogge più consistenti. È consigliabile seguire attentamente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 8 % 10.4 SSE max 15 Scirocco 88 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 4 % 8.2 SSE max 12.5 Scirocco 90 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 4 % 8 SE max 11.6 Scirocco 88 % 1010 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 1 % 5.8 SSE max 8.9 Scirocco 76 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 7.6 S max 10 Ostro 62 % 1009 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 2 % 10.8 S max 14.5 Ostro 65 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 1 % 8.6 SSE max 14.7 Scirocco 77 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.11 mm 10.2 S max 18 Ostro 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:24

