Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra l’82% e il 60%, e non si prevedono precipitazioni significative, sebbene nel pomeriggio ci sarà la possibilità di pioggia leggera.

Entrando nel dettaglio delle previsioni del tempo, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra 18,3°C e 19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’alta umidità. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una probabilità di pioggia che varierà tra il 20% e il 27%. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 77%, e il vento continuerà a essere debole, con direzione est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di Mercoledì caratterizzata da un clima mite e umido, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di un clima più sereno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 3.6 NE max 5.3 Grecale 82 % 1027 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° Assenti 5.9 NE max 6.7 Grecale 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 0.8 NE max 3.3 Grecale 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 5.2 OSO max 6.5 Libeccio 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 27 % 4.3 SSO max 6.6 Libeccio 68 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 20 % 1.4 E max 2.5 Levante 77 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.4 E max 3.1 Levante 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:05

