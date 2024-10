Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cava De’ Tirreni si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di instabilità.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con un cielo che si presenterà sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 27%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che scenderà fino al 44%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con intensità che varierà tra 1,8 km/h e 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mantenendo un clima gradevole. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C. Non si registreranno eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.4 NE max 5.4 Grecale 67 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 4.8 NE max 4.9 Grecale 67 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 3.3 NE max 4.1 Grecale 63 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 1.8 O max 4.5 Ponente 47 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 6.8 OSO max 9.5 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 3.6 SSO max 5.9 Libeccio 62 % 1021 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 63 % 1022 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 4.9 NE max 6.9 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:56

