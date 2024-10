Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Cava De’ Tirreni si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +17,5°C e +21,3°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 1 km/h a 7,3 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno deboli, con intensità di bava, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1022 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere +21,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 58%, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità che potrà arrivare fino a 6,9 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1023 hPa.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,6°C e 21,1°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 57%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità di brezza. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1023 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa +18,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 69%, e i venti saranno molto leggeri, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con un miglioramento verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile variazione delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.2 ESE max 3.4 Scirocco 81 % 1022 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 3.7 ESE max 4.2 Scirocco 82 % 1022 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.9 E max 4.8 Levante 80 % 1022 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.9 S max 4.8 Ostro 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 6.9 S max 5.3 Ostro 58 % 1023 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 7.3 SSO max 6.2 Libeccio 59 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.1 ESE max 2.7 Scirocco 67 % 1024 hPa 21 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 2.6 NNE max 3.6 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.