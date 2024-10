Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cava De’ Tirreni per Mercoledì 16 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%. Con l’arrivo della mattina, le temperature continueranno a salire, arrivando a toccare i 24,1°C nel tardo mattino, mentre l’umidità si manterrà attorno al 50%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 6 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 57%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che si farà sentire. La sera porterà con sé temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza possibilità di precipitazioni.

In sintesi, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre con un clima mite e nuvoloso, senza piogge previste. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Non si registreranno cambiamenti significativi nel clima, quindi gli abitanti di Cava De’ Tirreni potranno aspettarsi un proseguimento di questo trend meteorologico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 2.4 ENE max 3 Grecale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 4 E max 3.9 Levante 69 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 3.9 ENE max 3.8 Grecale 67 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 3.6 SSE max 3.5 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 4.9 SO max 4.2 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 2.8 SSO max 3.1 Libeccio 57 % 1019 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 7.8 ENE max 8.8 Grecale 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 3.2 E max 3.5 Levante 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:15

