Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da un clima generalmente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 74% e l’81%. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene ci sia una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno i 22°C. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si registrerà un aumento della probabilità di pioggia leggera, con valori che potrebbero raggiungere i 0.13 mm. La ventilazione rimarrà sostenuta, con una velocità media di circa 22 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La ventilazione si attenuerà, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà intorno all’81%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina indicano una giornata che si presenterà nel complesso favorevole, con temperature miti e un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Cecina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 1 % 11.1 NE max 16.3 Grecale 89 % 1017 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 18.3 NE max 36.6 Grecale 87 % 1017 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 18.4 NE max 37.2 Grecale 86 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 24.2 NE max 40.1 Grecale 76 % 1020 hPa 13 poche nuvole +22° perc. +22.1° prob. 27 % 22.2 NE max 32.7 Grecale 72 % 1020 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° prob. 39 % 20.3 NE max 36.8 Grecale 80 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 14.5 NE max 31.2 Grecale 81 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 13.9 ENE max 29.6 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:22

