Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge persistenti che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’umidità elevata e il vento moderato contribuiranno a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a intensificarsi, con temperature che scenderanno fino a +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%. Il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 8,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,8 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate. Le temperature si manterranno tra +15,4°C e +18°C, con un picco atteso intorno alle 10:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 18,7 km/h e raffiche fino a 36 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge moderate che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 16°C, mentre il vento si manterrà su valori moderati, con velocità di circa 16 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 94%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Si passerà da un cielo coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +15,9°C. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 6 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, portandosi attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina indicano una giornata di maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.66 mm 15.3 N max 26.1 Tramontana 89 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.6° perc. +15.5° 1.04 mm 8.9 NNE max 13.8 Grecale 88 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.96 mm 15.6 E max 28.2 Levante 91 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +18° perc. +18.3° 2.61 mm 18.7 SSE max 36.3 Scirocco 91 % 1001 hPa 13 pioggia moderata +18.2° perc. +18.6° 3.41 mm 16.3 SSO max 28.4 Libeccio 94 % 999 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.68 mm 17.3 NO max 25.3 Maestrale 91 % 1000 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 4 % 8.9 NO max 13.6 Maestrale 83 % 1001 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 1 % 6 N max 9 Tramontana 83 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:50

