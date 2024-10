Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cecina per Lunedì 21 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature gradevoli che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, il meteo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%. I venti, provenienti da Est-Nord Est, si muoveranno a una velocità di circa 12 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 69%. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 6 e 10 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 58%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%, mentre i venti continueranno a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di circa 7 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto il 10%. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre i venti rimarranno leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a favorire attività all’aperto. Domani e dopodomani, si assisterà a un’ulteriore stabilità climatica, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 11.5 ENE max 21.3 Grecale 88 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 11 ENE max 15.9 Grecale 87 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 10.6 ENE max 18.1 Grecale 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 7.9 NE max 11.2 Grecale 71 % 1026 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 6 NE max 10.4 Grecale 67 % 1025 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 7.5 ENE max 11.2 Grecale 78 % 1025 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 8.9 ENE max 9.7 Grecale 85 % 1026 hPa 22 cielo sereno +17.4° perc. +17.5° Assenti 8.6 ENE max 9.1 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:20

