Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Cecina di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 26,3 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno alle 09:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 20 km/h, mantenendo comunque una brezza vivace. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 63%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento. La nuvolosità aumenterà fino a raggiungere il 64% di copertura, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. La velocità del vento si attesterà tra i 10 e i 14 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a circa 17°C, e l’umidità aumenterà fino al 74%. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di fresco sarà accentuata dalla copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni potrebbero cambiare. Domani, si prevede un leggero aumento delle temperature e una possibile schiarita, mentre dopodomani potrebbe tornare il sole, offrendo un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +18.8° prob. 4 % 23.3 OSO max 37 Libeccio 73 % 1007 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 2 % 26.8 OSO max 36.9 Libeccio 72 % 1008 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° prob. 4 % 25.4 O max 32.2 Ponente 68 % 1010 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +19.9° prob. 19 % 14.8 O max 18.9 Ponente 63 % 1012 hPa 13 nubi sparse +20.3° perc. +20° prob. 9 % 10.9 OSO max 14.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 5 % 13.8 O max 17.5 Ponente 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 13.2 O max 17.8 Ponente 70 % 1015 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 8.6 ONO max 14.4 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:36

