Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore serali. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La mattina inizierà con nubi sparse, ma le temperature cominceranno a salire, raggiungendo circa 16°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo più nuvoloso.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 64% e il 73%, e non si prevedono precipitazioni. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 16°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma il cielo sarà completamente coperto, creando un’atmosfera grigia e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cecina mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà simile anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di bel tempo nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.8 E max 5.9 Levante 76 % 1013 hPa 4 poche nuvole +13° perc. +12.3° Assenti 6.3 E max 5.7 Levante 77 % 1013 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 6.1 E max 6.3 Levante 72 % 1014 hPa 10 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 3.1 SO max 4.4 Libeccio 61 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 4 % 7.6 OSO max 8.4 Libeccio 64 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 5 % 5 SSO max 7.2 Libeccio 71 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 6.3 SE max 6.7 Scirocco 72 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 5 % 7.6 ESE max 9.1 Scirocco 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:45

