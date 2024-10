Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cecina di Venerdì 18 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%, le temperature si manterranno intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con una transizione verso cieli parzialmente nuvolosi e, successivamente, a cieli coperti nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 20°C, mentre le minime si manterranno sui 17°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che non supereranno i 16 km/h.

Nel corso della notte, Cecina sarà interessata da pioggia leggera con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.82 mm. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 e i 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una probabilità di precipitazioni che scenderà al 77%. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 11 km/h.

Durante il pomeriggio, Cecina sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, mentre le precipitazioni non saranno previste. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina indicano un Venerdì 18 Ottobre con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento. La situazione climatica si stabilizzerà, offrendo un fine settimana più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.27 mm 4.5 ENE max 5.1 Grecale 94 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.75 mm 3.6 NE max 6.6 Grecale 93 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.24 mm 7.2 NNO max 15.2 Maestrale 85 % 1017 hPa 11 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 72 % 11.4 NO max 14.2 Maestrale 69 % 1017 hPa 14 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 9 % 11.1 NO max 16 Maestrale 74 % 1016 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 16 % 7.6 NNO max 10.1 Maestrale 80 % 1016 hPa 20 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° prob. 3 % 8.2 NNO max 10 Maestrale 81 % 1015 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 4 % 8.1 N max 9.9 Tramontana 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:25

