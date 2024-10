Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Cento indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso. Nel pomeriggio, le condizioni di copertura nuvolosa aumenteranno, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +15,8°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 72% entro le prime ore del mattino. A partire dalle 06:00, la temperatura si attesterà intorno ai 16,3°C, con una leggera brezza e una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’80%.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 20,8°C intorno alle 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 76%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 6,4 km/h e i 11,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,9°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma la nuvolosità intensa potrebbe portare a qualche rovescio isolato.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, con una velocità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cento indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori nubi e qualche possibilità di pioggia, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.7 E max 5.1 Levante 86 % 1027 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 15 % 5.9 ENE max 8 Grecale 84 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 12 % 6.6 ENE max 11 Grecale 80 % 1028 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 9.6 ENE max 14.8 Grecale 71 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 10.3 E max 15.9 Levante 65 % 1028 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 20 % 7 SE max 11.5 Scirocco 76 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 24 % 2.2 ESE max 2.9 Scirocco 79 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 12 % 4.1 E max 4.6 Levante 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:15

