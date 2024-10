Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature si manterranno su valori miti, con una media che si attesterà intorno ai 21°C durante il giorno. Tuttavia, la presenza di nuvolosità e piogge leggere influenzerà notevolmente le attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà predominante, con picchi di 100% nelle prime ore della giornata e una graduale diminuzione nel corso della mattinata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 96%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,6°C. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, specialmente intorno alle ore 14:00, quando si prevede un ritorno delle piogge leggere. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima umido e fresco. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 18 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto dinamica.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità si attesterà nuovamente intorno al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che varieranno tra i 16°C e i 21°C. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma non si escludono ulteriori rovesci. Pertanto, è opportuno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima variabile e umido.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.39 mm 9 NE max 17 Grecale 96 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.6° 0.29 mm 4.8 SE max 6.1 Scirocco 98 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +17.1° prob. 78 % 6.7 SE max 7.8 Scirocco 97 % 1015 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 5 % 3.5 NO max 2.8 Maestrale 83 % 1016 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 4 % 6.9 NNO max 5.5 Maestrale 71 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.36 mm 9.3 NE max 11.7 Grecale 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.35 mm 14 NE max 21.3 Grecale 91 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.26 mm 8.7 NE max 16.2 Grecale 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:20

