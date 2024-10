Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia, con intensità variabile nel corso della giornata. I venti soffieranno con forza, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto instabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo si aggraveranno, con l’arrivo di pioggia moderata che si intensificherà nel corso della giornata. Le temperature scenderanno fino a 13,7°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 95%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con forti piogge che porteranno a accumuli significativi. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, ma la percezione del freddo aumenterà a causa dei venti che soffieranno con intensità crescente, raggiungendo punte di 54 km/h. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, segnalando un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 12°C. I venti continueranno a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fredda e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni meteorologiche instabili, con un’attenzione particolare alle eventuali allerte per il maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 38 % 9.9 ENE max 17.1 Grecale 81 % 1007 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 39 % 7.3 NE max 13.7 Grecale 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +14° perc. +13.9° 1.56 mm 9.6 NE max 13.9 Grecale 93 % 1005 hPa 9 forte pioggia +13.9° perc. +13.9° 4.16 mm 9.7 NE max 14.5 Grecale 96 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 3.05 mm 16.5 ENE max 31.3 Grecale 96 % 1003 hPa 15 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 7.39 mm 30.6 NE max 51.9 Grecale 94 % 1000 hPa 18 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.81 mm 38.6 NNE max 63.9 Grecale 91 % 1001 hPa 21 pioggia moderata +12.4° perc. +12° 1.46 mm 25.1 NNO max 47.9 Maestrale 92 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:46

