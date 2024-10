Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cerignola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà circa 22,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,5°C nelle prime ore della notte. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il 100% in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente, partendo da 17°C a mezzanotte fino a 16,2°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 76% e l’88%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto già nel primo pomeriggio. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest, mantenendo una velocità moderata. La copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco, con un cielo completamente coperto e senza precipitazioni previste.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a essere alta, contribuendo a una sensazione di frescura. Le raffiche di vento potrebbero rendere l’atmosfera più frizzante, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cerignola indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni analoghe, sebbene si preveda un lieve miglioramento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere nuvoloso per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 7 O max 8.2 Ponente 78 % 1024 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +15.7° Assenti 8.1 O max 12.2 Ponente 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 9.1 ONO max 13.2 Maestrale 81 % 1026 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° Assenti 9.9 NO max 9.3 Maestrale 61 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 10 NO max 10 Maestrale 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 9.3 NO max 17.3 Maestrale 66 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 10.5 ONO max 19.6 Maestrale 80 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 11.1 O max 22.2 Ponente 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.