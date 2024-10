Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con un picco di temperatura di 26,1°C. La sera vedrà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 20,6°C e un’umidità del 62%. La velocità del vento sarà di circa 10,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino alle 05:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 10:00 si inizieranno a vedere nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 25,2°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 36% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più sereno, con un cielo che si schiarirà ulteriormente. Alle 13:00, la temperatura toccherà il suo massimo di 26,1°C, per poi scendere a 24,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa varierà dal 3% al 34%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di nubi e schiarite. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° prob. 3 % 10.9 SSO max 19.2 Libeccio 64 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° prob. 2 % 10.3 SO max 22.6 Libeccio 70 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 21.7 ONO max 30.8 Maestrale 61 % 1010 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +23.8° Assenti 21.8 O max 26.2 Ponente 39 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 20.1 ONO max 23.3 Maestrale 32 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° Assenti 14.9 O max 26.7 Ponente 43 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 11.2 O max 22.1 Ponente 62 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 11.6 O max 21.5 Ponente 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:17

