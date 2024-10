Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale schiarita nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 1,1 km/h e i 4,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 93% durante la notte.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 73%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,2 km/h da Ovest, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14°C a 18,6°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 69%, e il vento continuerà a soffiare debole, con intensità che non supererà i 3,8 km/h. Non si prevedono piogge, quindi gli spostamenti all’aperto non saranno compromessi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,4°C alle ore 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, quindi sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.7 O max 4.2 Ponente 93 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.9° Assenti 3.5 ONO max 3.8 Maestrale 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 2.1 ONO max 2.6 Maestrale 87 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.1 OSO max 3.3 Libeccio 72 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.7 OSO max 2.5 Libeccio 66 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.3 SO max 4.4 Libeccio 74 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 1.8 NO max 2.1 Maestrale 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.5° perc. +15.3° Assenti 2.2 NE max 2.3 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

