Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, mentre nella mattina si assisterà a un incremento che porterà i valori a sfiorare i 18°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno il 100% nelle prime ore del giorno. Venti leggeri accompagneranno la giornata, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle prime ore si passerà a una condizione di nubi sparse e successivamente a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 17,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 61%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 14%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in calo che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’81%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano un Sabato prevalentemente nuvoloso, con temperature gradevoli ma umide. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero evolversi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.4 NE max 4.8 Grecale 84 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 3.6 NE max 3.8 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 1 SO max 1.3 Libeccio 69 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 1.6 SSO max 2.4 Libeccio 61 % 1019 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 11 % 4.6 SSE max 4.1 Scirocco 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 7 % 5 OSO max 8.5 Libeccio 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 2.3 ONO max 2.7 Maestrale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

