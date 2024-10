Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,1°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 14,6°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, portandosi al 58%. La leggera brezza proveniente da sud-ovest non influenzerà significativamente la percezione del caldo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 71%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si trova all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 78%, e la brezza sarà quasi assente, creando un’atmosfera calma e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo un inizio sereno, si presenterà nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 1.6 N max 1.8 Tramontana 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 0.9 ONO max 1.5 Maestrale 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 1.4 ONO max 2.2 Maestrale 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 1.7 SSO max 0.8 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.6 SSO max 2.5 Libeccio 57 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 4.4 SSO max 4.5 Libeccio 68 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 1.4 O max 2.3 Ponente 75 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 0.5 NNO max 1.7 Maestrale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:07

