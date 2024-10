Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cernusco sul Naviglio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,7°C e i 14,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 95%. I venti saranno moderati, con velocità variabili tra i 2,6 km/h e i 18,2 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Durante la notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con temperature che si manterranno attorno ai 12,7°C. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra i 1,9 km/h e i 7,3 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che si registreranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,5°C intorno alle 10:00. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 7,23 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, anche se non mancheranno brevi rovesci. Le temperature si manterranno sui 13,5°C, con un vento che si attenuerà ulteriormente. Verso la fine della giornata, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge diventeranno sporadiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Mercoledì e giovedì si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che potrebbero superare i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.19 mm 1.9 ENE max 3.7 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.8 mm 5.5 ENE max 11.7 Grecale 96 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.11 mm 8.5 ENE max 30.6 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.48 mm 15.2 E max 42.3 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +14.7° perc. +14.7° 5.84 mm 14.7 SE max 39.9 Scirocco 95 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 1.77 mm 9.3 S max 23.8 Ostro 98 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.63 mm 4.2 SO max 11.1 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 65 % 2.6 SSO max 5.3 Libeccio 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:44

