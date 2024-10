Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo nuvoloso e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 18,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con un’umidità attorno all’82%. La brezza leggera proveniente da Nord-Est garantirà un’atmosfera tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, favorendo un aumento graduale delle temperature che raggiungeranno i 17,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità comprese tra i 6 e gli 8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,1°C. Le previsioni del tempo indicano anche l’arrivo di piogge leggere, con intensità che non supererà i 0,11 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, ma la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 24%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 11 Ottobre suggeriscono una giornata che inizierà in modo sereno, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da nuvole e piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Sarà quindi opportuno prepararsi a un fine settimana più stabile e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 5.6 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.9 NE max 7.3 Grecale 82 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10.9° perc. +10.1° Assenti 6.6 NE max 9 Grecale 77 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 6.5 E max 11.4 Levante 70 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 6.2 ESE max 8.4 Scirocco 66 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 5.5 SE max 6.9 Scirocco 69 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 8 % 5.8 ENE max 7 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.12 mm 6 NE max 7.6 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

