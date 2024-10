Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,6°C e i 19,6°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà picchi del 98%, contribuirà a rendere l’aria piuttosto pesante, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da est.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge di intensità leggera, con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà a una velocità di circa 8,9 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 2 mm, rendendo il terreno umido e scivoloso.

Nella mattina, si assisterà a un incremento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate, specialmente intorno alle 07:00, quando si registreranno 4,86 mm di pioggia. La temperatura percepita si manterrà sui 15,9°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est-nord-est a una velocità di 7,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, creando un’atmosfera grigia e cupa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite e la presenza di nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera, con temperature che raggiungeranno i 19,6°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente in forma leggera. La temperatura scenderà a circa 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata. Le precipitazioni saranno più sporadiche, ma non assenti, con un accumulo di circa 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature miti e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un fine settimana più soleggiato e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.7° perc. +15.9° 2 mm 8.9 ENE max 30.1 Grecale 98 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.58 mm 0.8 SE max 3.1 Scirocco 98 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 2.93 mm 5.8 S max 12.3 Ostro 99 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.34 mm 7.1 ESE max 12.5 Scirocco 95 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.15 mm 6 ESE max 6.4 Scirocco 78 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.41 mm 4.6 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.39 mm 5.8 E max 9.1 Levante 91 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.14 mm 7.3 E max 16.9 Levante 96 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

