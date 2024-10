Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a cielo coperto nel pomeriggio, per poi tornare a condizioni più serene in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,6 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’82% e l’88%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cervia presenteranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 66%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 8,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente a 18°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si passerà a poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali saranno più piacevoli rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso e un miglioramento delle condizioni verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 3 OSO max 3.2 Libeccio 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 2.4 NNO max 3.3 Maestrale 85 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.6 O max 3.1 Ponente 86 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 77 % 1021 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° Assenti 8.1 ENE max 6 Grecale 73 % 1020 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 8.4 ENE max 6.9 Grecale 75 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 7.9 ESE max 9.3 Scirocco 83 % 1020 hPa 21 poche nuvole +17.4° perc. +17.5° Assenti 5.2 SE max 6.1 Scirocco 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:21

