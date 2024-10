Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, e i venti si muoveranno da ovest con intensità leggera. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno, mantenendo sempre un cielo sereno e senza precipitazioni.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,5°C e 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’87%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,6°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, garantendo un’ottima visibilità. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la giornata. Anche l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 72-75%. I venti si faranno più deboli, con intensità che scenderà fino a 2,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16°C intorno alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno e le condizioni di meteo rimarranno stabili. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre venerdì potrebbe portare qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° Assenti 6.7 O max 7.1 Ponente 88 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 7.3 O max 8.1 Ponente 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 8.8 ONO max 11.2 Maestrale 88 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 8.7 NO max 9.9 Maestrale 79 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 6.4 NNO max 7.5 Maestrale 72 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 2.8 NE max 3.6 Grecale 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 2.8 SO max 3.3 Libeccio 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 7 O max 7.8 Ponente 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:00

