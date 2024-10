Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

A Cesano Boscone, le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà con cieli limpidi e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con valori simili a quelli della mattina. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Cesano Boscone godrà di un cielo sereno e una temperatura di circa 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno all’80%, ma senza precipitazioni previste. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 14°C.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 20,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 e i 4 km/h, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. L’assenza di nuvole garantirà un’ottima visibilità e un’esperienza di sole pieno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. L’umidità rimarrà attorno al 60-67%, mantenendo un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. Anche in questo caso, il cielo sereno persisterà, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono perturbazioni significative, e il clima rimarrà stabile, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +15° Assenti 2.8 O max 3 Ponente 81 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 2.8 NO max 3.7 Maestrale 83 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.8 OSO max 4.2 Libeccio 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 1.9 ONO max 2.6 Maestrale 65 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 1.4 S max 1.4 Ostro 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 4.1 S max 4.2 Ostro 67 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 1.5 ENE max 1.7 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 0.6 NE max 1.1 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:09

