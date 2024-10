Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Domenica 27 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che si attesteranno intorno ai 18°C. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera che si protrarrà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà attorno ai 14,9°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,1 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà alta, attorno al 76-78%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 16:00. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo un massimo di 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,92 mm entro le ore serali. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 4 e i 6 km/h.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che potranno variare da 0,13 mm a 0,37 mm. L’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 95%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

