Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Cesano Boscone indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,2°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. L’umidità sarà alta, intorno all’80%, e non si registreranno precipitazioni. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’11%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo diventerà progressivamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, ma la sensazione di calore percepita sarà leggermente inferiore, a causa dell’aumento dell’umidità. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si trova all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, e il vento continuerà a essere debole. Le condizioni meteo non subiranno ulteriori variazioni significative, mantenendo un’atmosfera piuttosto stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più grigie nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Giovedì 31 Ottobre, prima che il cielo si copra nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 1.5 NO max 1.7 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 1.5 O max 2.2 Ponente 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 2.1 ONO max 3 Maestrale 80 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 1.4 SSO max 0.9 Libeccio 64 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 2.5 SSO max 1.5 Libeccio 55 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.1 SSO max 4.5 Libeccio 67 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.7 OSO max 3 Libeccio 73 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 1.3 OSO max 1.5 Libeccio 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:08

