Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Cesano Boscone si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di piogge leggere e cieli coperti. Le previsioni meteo indicano un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà su valori elevati, rendendo necessaria l’adozione di abbigliamento adeguato per chi intende uscire.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 17,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature stabili attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli che potranno variare da 0,19 mm a 2,58 mm. Anche in questo frangente, il vento si presenterà moderato, con velocità che si aggireranno tra 6,5 km/h e 8,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità della pioggia, con momenti di pioggia moderata. Le temperature potranno raggiungere un massimo di 16,5°C. La velocità del vento potrebbe aumentare, superando i 10 km/h, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,66 mm. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mantenendo il cielo completamente coperto.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e sporadiche piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un leggero calo della velocità del vento. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, ma le precipitazioni saranno meno intense rispetto al pomeriggio.

In conclusione, Cesano Boscone vivrà un Sabato caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature fresche e cieli coperti. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.23 mm 5.9 ENE max 15.3 Grecale 92 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.91 mm 6.3 E max 16.2 Levante 95 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 84 % 6.5 ENE max 15.7 Grecale 95 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.66 mm 7.3 ENE max 19.4 Grecale 93 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +15.7° perc. +15.7° 1.29 mm 8.4 ENE max 20.6 Grecale 93 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.79 mm 9.4 NE max 22.5 Grecale 91 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.12 mm 6.3 E max 17.8 Levante 92 % 1022 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 46 % 6.4 ENE max 15.7 Grecale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

