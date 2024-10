Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cesano Maderno per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso con possibilità di piogge leggere, specialmente nelle prime ore della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 14-16°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14,5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’88%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 08:00, per poi lasciare spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15-16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 3 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà intorno all’84%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da nord-est, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 14-15°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le precipitazioni saranno assenti. I venti si faranno più deboli, con velocità che si aggireranno intorno ai 3-4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto, con temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.14 mm 4.2 NNE max 4.9 Grecale 88 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 54 % 4.9 N max 5.5 Tramontana 87 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.12 mm 5.5 NO max 8.2 Maestrale 87 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 5 % 1.9 OSO max 3.3 Libeccio 83 % 1025 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 1 % 4.2 E max 6.2 Levante 84 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.11 mm 4 NNE max 7.6 Grecale 88 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 5.4 NNO max 5.6 Maestrale 87 % 1027 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.5 N max 3.4 Tramontana 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.