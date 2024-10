Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Domenica 20 Ottobre a Cesena si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso, mentre le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 19°C.

Nel corso del pomeriggio, il meteo di Cesena presenterà un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19°C. La velocità del vento varierà, mantenendosi tra i 13 km/h e i 20 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si attesterà attorno all’81%, contribuendo a un clima piuttosto fresco ma gradevole.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento del cielo, con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. Le condizioni di vento si faranno più leggere, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Pertanto, gli abitanti di Cesena potranno godere di un clima più stabile e piacevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.79 mm 13.1 ENE max 28.7 Grecale 95 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.62 mm 3.5 N max 19.4 Tramontana 98 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.53 mm 6.6 ESE max 22.3 Scirocco 97 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.31 mm 19.3 E max 35.4 Levante 90 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 58 % 20.1 E max 31 Levante 82 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° prob. 18 % 13.6 E max 25.3 Levante 84 % 1024 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 6 % 5.1 ENE max 9.6 Grecale 90 % 1026 hPa 21 poche nuvole +16.2° perc. +16.3° Assenti 2.4 NNE max 3.9 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:14

