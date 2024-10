Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte di 100% nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 11 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 88% e il 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Cesena avrà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 90%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma ci saranno momenti di schiarita. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 59%, mentre i venti si faranno più vivaci, con velocità che potranno arrivare fino a 11 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti si presenteranno moderati, con velocità di circa 10 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a essere alta, attorno all’89%.

La sera porterà un cielo ancora più coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%, mantenendo l’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata nuvolosa e umida, con temperature miti e venti leggeri. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, la nuvolosità potrebbe persistere, rendendo il clima variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli per attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +17.2° Assenti 4.8 ENE max 9.1 Grecale 94 % 1027 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 7.7 E max 16.6 Levante 92 % 1026 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +17° Assenti 7.3 E max 15.9 Levante 93 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 11.1 E max 21.4 Levante 81 % 1028 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +19° Assenti 10.8 ENE max 18.7 Grecale 87 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 28 % 10.5 E max 18.8 Levante 88 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.4° prob. 12 % 6.7 E max 12.7 Levante 92 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +18° Assenti 2.9 E max 6.7 Levante 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:12

