Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cesena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20°C, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 72% e l’89%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C. La situazione meteo rimarrà stabile, senza precipitazioni previste, e l’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e una leggera diminuzione dell’umidità. Pertanto, si potrà godere di un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.9 OSO max 3.8 Libeccio 86 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 1.7 OSO max 2 Libeccio 89 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 3.5 SO max 3.8 Libeccio 89 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 4.5 NE max 4.1 Grecale 76 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 8.2 ENE max 5.9 Grecale 71 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 8.1 ENE max 6.8 Grecale 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +17° Assenti 5.7 ESE max 6.6 Scirocco 89 % 1020 hPa 21 poche nuvole +16.4° perc. +16.5° Assenti 3.3 SSE max 4 Scirocco 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.