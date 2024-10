Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 15,7°C e i 19°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 90%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma l’umidità continuerà a essere alta, attorno all’80-90%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da direzioni nordiche.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,67 mm. La velocità del vento rimarrà bassa, ma le raffiche potrebbero risultare più intense.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 96%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Giovedì si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature in lieve aumento, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni di pioggia. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e a portare con sé un ombrello, specialmente nel pomeriggio di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 16 % 0.8 NE max 1.4 Grecale 89 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 2.1 SSE max 2.8 Scirocco 91 % 1028 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 2.9 OSO max 3.1 Libeccio 92 % 1029 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 19 % 3 NNO max 3.3 Maestrale 83 % 1029 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 25 % 8.9 N max 9 Tramontana 80 % 1029 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.76 mm 4.7 NNO max 6.6 Maestrale 89 % 1029 hPa 18 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.46 mm 1.4 OSO max 3.4 Libeccio 95 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.34 mm 0.7 O max 1.4 Ponente 95 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:09

