Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le condizioni meteo a Cesena per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un predominante cielo coperto e da piogge diffuse durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La giornata si avvierà con un clima umido e ventoso, e le condizioni di instabilità continueranno a influenzare il territorio.

Nella notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni del 51%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 11,7 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un aumento dell’intensità delle piogge. Le temperature scenderanno fino a 14,2°C e si assisterà a piogge moderate, con accumuli che potranno superare i 4 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,8 km/h da Est, rendendo l’atmosfera ancora più fresca e umida. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continueranno a segnalare piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. La pioggia sarà accompagnata da venti provenienti da Sud-Est, con velocità che potranno raggiungere i 21,2 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori di circa 1,37 mm, mantenendo l’umidità elevata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli minimi, e il vento si farà sentire con raffiche fino a 41,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede un graduale allentamento delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si concluderà con un clima variabile, tipico di questa stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 51 % 4.6 O max 11.7 Ponente 83 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.85 mm 2.3 SE max 3.5 Scirocco 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 2.44 mm 3.3 NE max 9.3 Grecale 95 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 3.34 mm 5.8 SE max 12.1 Scirocco 94 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.79 mm 7.5 E max 15.7 Levante 95 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.57 mm 6.9 SSE max 14.9 Scirocco 97 % 999 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.85 mm 13.7 O max 23.2 Ponente 94 % 999 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.12 mm 25.8 O max 41.6 Ponente 89 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:43

