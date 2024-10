Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. Con l’avanzare delle ore, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della mattina.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere, che diventeranno moderate a partire dalle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 16,6°C e 17,1°C, con una velocità del vento che varierà tra i 12,5 km/h e i 19,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 4,47 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate, con picchi di pioggia forte attesi nel tardo pomeriggio. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 16,5°C e 17°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 8,7 mm nel corso delle ore pomeridiane.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un’intensificazione delle piogge, con forti rovesci che potrebbero portare a accumuli significativi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre all’insegna del maltempo, con piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e una graduale diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 4 % 12.5 ONO max 15.9 Maestrale 92 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.31 mm 10.6 O max 14.3 Ponente 93 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.64 mm 16 ONO max 21.8 Maestrale 94 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 3.03 mm 6.5 N max 21.1 Tramontana 97 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 1.22 mm 12.5 O max 19.2 Ponente 93 % 1015 hPa 15 forte pioggia +16.8° perc. +17° 8.7 mm 9.6 NO max 22.8 Maestrale 96 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +16.6° perc. +16.7° 1.34 mm 17.2 ONO max 28.7 Maestrale 94 % 1016 hPa 21 forte pioggia +17° perc. +17.3° 10.31 mm 1 ESE max 23.6 Scirocco 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.