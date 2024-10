Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Cesenatico il 1 Novembre si preannunciano favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, si registreranno valori intorno ai 15°C, con una leggera brezza da ovest e una copertura nuvolosa minima. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 19°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da poche nuvole. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con cieli coperti, ma le temperature rimarranno comunque sopra i 15°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà sereno, con una temperatura che varierà da 15,7°C a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità comprese tra 7,2 km/h e 8,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non supererà il 21%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità scenderà, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 75% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. Il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un cambiamento, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno fino a 16°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza portare con sé piogge. Le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche se il cielo si presenterà più nuvoloso nel fine settimana, non si prevedono piogge significative. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 7.3 O max 7.8 Ponente 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 8.1 OSO max 9 Libeccio 76 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 6.7 O max 7.7 Ponente 73 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.1 NO max 6.3 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 3.5 NE max 2.7 Grecale 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 4.2 ESE max 4.3 Scirocco 71 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 5.5 SO max 5.4 Libeccio 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 8 OSO max 8.9 Libeccio 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:56

