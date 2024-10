Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con temperature che si manterranno su valori miti. La copertura nuvolosa sarà alta e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile durante il giorno. Analizzando i dati, si prevede che la mattina inizierà con pioggia leggera, mentre nel pomeriggio e in serata le precipitazioni si intensificheranno, mantenendo un clima umido e fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18,5°C e una copertura nuvolosa del 98%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,8 km/h, proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno nubi sparse.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 95% entro le 09:00. Le prime piogge si faranno sentire, con pioggia leggera prevista per le 10:00 e 11:00, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1,35 mm. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. A partire dalle 13:00, si prevede pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potrebbero superare i 1,5 mm. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera non porterà miglioramenti, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino a notte inoltrata. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’89%. La copertura nuvolosa sarà totale e le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre caratterizzata da piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 24 % 10.8 ENE max 13.9 Grecale 85 % 1021 hPa 3 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° prob. 19 % 11.8 ENE max 13.3 Grecale 85 % 1020 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° prob. 15 % 10.1 NE max 9.4 Grecale 83 % 1021 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 46 % 3.1 NNE max 3.6 Grecale 82 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 1.34 mm 7.5 NO max 10.1 Maestrale 93 % 1023 hPa 15 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 1.34 mm 6.9 NNE max 8.8 Grecale 94 % 1023 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.29 mm 8.2 N max 8.4 Tramontana 89 % 1025 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 73 % 6 NNE max 5.9 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:15

