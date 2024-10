Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Chiavari si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14°C e 17,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80-87%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. Queste condizioni meteo influenzeranno le attività all’aperto, rendendo consigliabile l’uso di abbigliamento impermeabile.

Durante la notte, le prime ore si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 14,1°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e all’arrivo di pioggia leggera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 13,6°C, con una velocità del vento che varierà tra 6,6 km/h e 7,8 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le ore centrali della giornata.

Nel corso della mattina, la situazione meteo continuerà a deteriorarsi, con pioggia leggera che accompagnerà le temperature, che si attesteranno intorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che si accumuleranno lentamente. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82-83%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con la pioggia leggera che persisterà e le temperature che raggiungeranno un massimo di 17,3°C. Anche in questo intervallo orario, la copertura nuvolosa rimarrà al 92-97%, e la probabilità di pioggia si manterrà alta. Le condizioni di umidità e vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno su un cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 16°C. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, ma con una probabilità di precipitazione che si attesterà attorno al 17-46%. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Chiavari indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da pioggia leggera e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.1° perc. +13.6° prob. 18 % 6.8 ENE max 5.5 Grecale 77 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.3 mm 5.7 E max 6.4 Levante 80 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.23 mm 6.8 ESE max 9.1 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.19 mm 8.9 ESE max 10.1 Scirocco 83 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.17 mm 8.5 SE max 10.5 Scirocco 82 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.13 mm 9.6 SE max 12.3 Scirocco 79 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.12 mm 7.3 SSE max 9.4 Scirocco 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 43 % 8.4 SSE max 9.2 Scirocco 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:49

