Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Chiavari di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, con piogge che si presenteranno in modo intermittente. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto verso le prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 7%.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 09:00. La temperatura si manterrà intorno ai 16,6°C, con un’umidità che raggiungerà il 90%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,44 mm entro le 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,3 km/h e i 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere, mantenendo una leggera intensità. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 17,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’89%. Anche in questo frangente, le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,18 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, che si intensificheranno verso le ore notturne. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. Le piogge moderate si presenteranno con accumuli che potranno arrivare fino a 1,34 mm entro la fine della giornata. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 12,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 7 % 7.5 E max 8.6 Levante 84 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 5 % 7.2 ENE max 7.7 Grecale 85 % 1014 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 29 % 6.2 ENE max 6.6 Grecale 83 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.2 mm 5.4 ENE max 6.1 Grecale 85 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.43 mm 2.9 NE max 3.8 Grecale 90 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.13 mm 4.6 ENE max 6.1 Grecale 89 % 1015 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 86 % 7.8 ENE max 10.9 Grecale 88 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.66 mm 5.7 ENE max 8.9 Grecale 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.