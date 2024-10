Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i 12,9°C e i 16°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con cieli coperti e nubi sparse che si alterneranno.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13 km/h da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Nella mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da 13,8°C a 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente. Il vento si presenterà con intensità leggera, mantenendo una direzione prevalentemente nord-est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con cieli che passeranno da coperti a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16°C intorno alle 15:00. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori inferiori al 5%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,9°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che si attesteranno intorno ai 12 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, segnalando un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare a condizioni più stabili, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.57 mm 10.6 N max 13 Tramontana 85 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +14.1° perc. +13.7° 0.28 mm 8.6 N max 10.4 Tramontana 83 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.31 mm 7.7 NNE max 8.5 Grecale 82 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.21 mm 8.8 NE max 10.6 Grecale 81 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 46 % 5.4 NE max 6.8 Grecale 76 % 1008 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 4 % 8.3 NE max 10.1 Grecale 72 % 1008 hPa 18 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 9.6 NNE max 10.8 Grecale 79 % 1010 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 13.3 NE max 13.7 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.