Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Chiavari di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno tra i 16,7°C e i 19,9°C, mentre i venti soffieranno da Nord-Nord Est con intensità variabile.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature di circa 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,6 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 35%, favorendo l’ingresso di qualche raggio di sole. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, con intensità che varierà tra i 10,7 km/h e i 14,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, con un cielo che continuerà a presentarsi parzialmente nuvoloso. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, mantenendo l’umidità su livelli moderati, intorno all’81%. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,7°C. I venti si attenueranno, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 53 % 13.6 NNE max 16.8 Grecale 84 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 19 % 13.8 NNE max 17.4 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 19 % 14.9 N max 20.1 Tramontana 87 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 17 % 12.8 NNE max 20.8 Grecale 81 % 1022 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 12 % 13.4 NNE max 21 Grecale 79 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 9.4 NNE max 13.9 Grecale 81 % 1023 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 11.4 NNE max 13.6 Grecale 86 % 1025 hPa 21 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° Assenti 11.6 NNE max 13.3 Grecale 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:25

