Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa nelle ore diurne. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,5°C e i 21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,9°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si prevede stabile, con temperature che toccheranno il picco di 21°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà leggera, e il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 17,5°C. Il cielo si manterrà sereno, offrendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per una passeggiata lungo il mare. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a favorire attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della riviera ligure.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 11.5 NNE max 13.6 Grecale 85 % 1026 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 10.8 NNE max 12.2 Grecale 84 % 1026 hPa 6 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 10.9 NNE max 12 Grecale 83 % 1026 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 4.5 N max 7.5 Tramontana 73 % 1027 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 3.8 NO max 8 Maestrale 74 % 1026 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 4.1 NO max 7.5 Maestrale 77 % 1026 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 10.5 NE max 11.2 Grecale 83 % 1027 hPa 21 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 10.3 NNE max 9.6 Grecale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.