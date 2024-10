Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore del mattino e del pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’80% e l’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo una certa stabilità nelle condizioni atmosferiche. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa sarà totale, e non si prevedono precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con una lieve diminuzione della velocità rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma si potranno osservare delle schiarite nel tardo pomeriggio. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di calore umido. I venti, sempre leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, ma senza raggiungere valori significativi.

La sera porterà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, e l’umidità rimarrà alta, ma con un leggero calo. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli nuvolosi. Si prevede un possibile miglioramento a partire da Martedì, con schiarite più ampie e una lieve diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Chiavari

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 3 % 8.7 NE max 8.5 Grecale 85 % 1025 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 11 % 7.5 NE max 6.4 Grecale 83 % 1025 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 7.9 NE max 7 Grecale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 2 OSO max 1.9 Libeccio 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 4.6 OSO max 4.2 Libeccio 71 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 3.3 N max 3.4 Tramontana 84 % 1024 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +18.1° Assenti 6 NNE max 5.9 Grecale 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 5.7 NNE max 5 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:13

