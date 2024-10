Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Chieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,3°C e i 22°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-82%. I venti saranno deboli, con intensità variabile, e si prevedono raffiche che potranno raggiungere i 18,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e i venti si muoveranno debolmente da Ovest, con velocità di circa 1,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 65-73%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera intensificazione nel corso della mattinata. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà gradualmente.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà sempre coperto e la probabilità di pioggia crescerà, raggiungendo il 41%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 82%. I venti continueranno a soffiare da Sud, con intensità che potrà arrivare a 15,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di pioggia, specialmente in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 3.9 O max 7.1 Ponente 70 % 1008 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 1.9 O max 5.1 Ponente 76 % 1007 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 2 % 2 SSO max 3.9 Libeccio 75 % 1006 hPa 9 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 11 % 5 ESE max 9.7 Scirocco 69 % 1005 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 24 % 4.8 N max 11 Tramontana 62 % 1003 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 41 % 11 SSO max 16.6 Libeccio 62 % 1001 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 46 % 9.6 SSO max 12.2 Libeccio 72 % 1002 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 39 % 11.5 S max 18.4 Ostro 76 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:36

