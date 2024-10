Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 20°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’85%. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da sud-est, con occasionali raffiche.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,7°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 2,7 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà elevata, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera attesa intorno alle 14:00. La temperatura scenderà a circa 18°C, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C. L’umidità continuerà a essere alta, e i venti si manterranno leggeri, con velocità variabili. Non si prevedono precipitazioni significative durante le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge intermittenti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare nel pomeriggio di Mercoledì, quando la pioggia potrebbe influenzare le attività all’aperto. Le temperature rimarranno miti, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 2.7 SO max 2.7 Libeccio 81 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 1.7 SO max 2 Libeccio 82 % 1020 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.1 SO max 3.1 Libeccio 79 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.2 E max 5.1 Levante 67 % 1021 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 8.8 ENE max 6.5 Grecale 64 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 35 % 4 ESE max 5 Scirocco 79 % 1020 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 32 % 5.3 SSE max 7.7 Scirocco 85 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 38 % 4.5 S max 6.7 Ostro 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:15

