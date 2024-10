Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Chieti per Venerdì 25 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una possibile attenuazione delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,6°C durante la notte a un massimo di 20,5°C nel primo pomeriggio. La presenza di piogge leggere è attesa nel pomeriggio, con accumuli che non supereranno i 0,48mm. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 10,4 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 90%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Ovest, con velocità di circa 0,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 68%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 9,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 20,4°C a 18,5°C. Le precipitazioni saranno deboli, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 46%. L’umidità aumenterà, arrivando al 91% verso le ore serali.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,2°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’86%. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra 3,5 km/h e 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel pomeriggio di Venerdì. Con l’arrivo del weekend, si prevede un graduale miglioramento, con cieli più sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 0.4 NO max 1.5 Maestrale 90 % 1025 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 1.6 SO max 1.9 Libeccio 89 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 2.3 SO max 2.3 Libeccio 85 % 1024 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.2 E max 3.9 Levante 74 % 1024 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 20 % 9.4 ENE max 6.7 Grecale 68 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.4 mm 7.3 ENE max 7.8 Grecale 80 % 1022 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° prob. 58 % 4.2 SSE max 4.8 Scirocco 90 % 1023 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° prob. 8 % 4 SSO max 4.3 Libeccio 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:02

