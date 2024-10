Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere durante le ore diurne e un miglioramento previsto in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 14°C e i 18°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno prevalentemente leggeri, con qualche raffica più intensa nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una probabilità di pioggia del 56%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con il passaggio a condizioni di cielo poco nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 17,2°C alle 01:00 e continuando a diminuire fino a stabilizzarsi intorno ai 16°C nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il meteo prevede piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 07:00, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La pioggia continuerà a cadere fino a metà giornata, con accumuli che varieranno da 0,22mm a 0,39mm. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 35%. Le temperature percepite potrebbero risultare leggermente inferiori a causa dell’umidità, che si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza delle piogge leggere, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a toccare i 16,9°C alle 15:00. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 62%. I venti, inizialmente moderati, tenderanno a diminuire di intensità, mantenendosi attorno ai 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, passando da piogge leggere a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità residua. La pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo valori di 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente. La giornata di Venerdì 4 Ottobre si presenterà quindi come un mix di pioggia e schiarite, con temperature fresche e umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 56 % 3.2 ONO max 7.3 Maestrale 78 % 1001 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.23 mm 2 SO max 6.4 Libeccio 83 % 1003 hPa 6 poche nuvole +15.9° perc. +15.6° prob. 35 % 7.7 SSE max 13.7 Scirocco 77 % 1005 hPa 9 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.39 mm 12.3 ENE max 13.4 Grecale 68 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.36 mm 15 NNE max 13 Grecale 70 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.35 mm 10.4 NNE max 9.7 Grecale 73 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.26 mm 3.4 NE max 4.8 Grecale 85 % 1010 hPa 21 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° prob. 30 % 4.8 ONO max 6.4 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:34

