Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Chieti si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature oscilleranno intorno ai 16,4°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,1°C intorno alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà costante. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,7°C alle 17:00. Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Chieti registrerà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 75% al 61%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,4°C e l’umidità sarà alta, intorno al 90%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 74%, mentre l’umidità scenderà leggermente al 74%. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 0,7 km/h e 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’87%, e la probabilità di precipitazioni sarà presente, con valori che arriveranno fino al 34%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, e le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,8°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose e temperature miti. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci si aspetta un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della probabilità di schiarite. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questa settimana autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° Assenti 1 NNO max 1.3 Maestrale 91 % 1028 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 2.5 O max 2.8 Ponente 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 1.5 OSO max 2.6 Libeccio 89 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.5 NE max 2.8 Grecale 78 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 8.1 NE max 5.7 Grecale 75 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 26 % 5.6 NE max 4.6 Grecale 82 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 28 % 3 N max 3.5 Tramontana 87 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 15 % 2.5 NNO max 2.7 Maestrale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:06

