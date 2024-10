Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Chieti indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della giornata si prevede un aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da piogge intermittenti. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C nel primo pomeriggio, mentre i venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord-est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da un minimo di 11,3°C a 12,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,1 km/h, con una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, con temperature che saliranno fino a 15,1°C alle 08:00. Tuttavia, già dalle 11:00 si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura percepita di 16,9°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a un massimo di 16,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 76%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore aumento della pioggia, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. Il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le precipitazioni continueranno, con una probabilità che si manterrà alta fino a 96%.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti. Domani si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori precipitazioni nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima autunnale continuerà a manifestarsi con frequenti cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° prob. 13 % 4.8 O max 5.5 Ponente 79 % 1012 hPa 3 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° prob. 8 % 5 O max 5.9 Ponente 77 % 1012 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° prob. 9 % 4.3 O max 5.3 Ponente 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° prob. 28 % 5.7 NE max 5.4 Grecale 66 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +17.2° perc. +16.6° 0.26 mm 14.8 NE max 11.1 Grecale 63 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +15.4° perc. +14.9° 0.33 mm 9 NE max 10.2 Grecale 72 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.14 mm 5.6 N max 7.4 Tramontana 82 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 32 % 6.9 NNO max 8.6 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:33

