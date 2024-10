Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94% e temperature intorno ai +15,7°C. L’umidità si attesterà attorno all’88%. Durante la mattina, la temperatura salirà a +19,6°C con una copertura nuvolosa del 77%. Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione della temperatura a +16,2°C e un aumento dell’umidità all’88%. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i +19,6°C. Mercoledì e Giovedì manterranno condizioni simili, con temperature variabili tra +13,4°C e +18,8°C e umidità elevata. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e non si prevederanno precipitazioni. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura salirà fino a +19,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h. L’umidità scenderà al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a +16,2°C alle 16:00. La velocità del vento si ridurrà a 5,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 88%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +14,8°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Durante la notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,7°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +19,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 17%. La velocità del vento aumenterà a 10,5 km/h e l’umidità si stabilizzerà al 59%. La pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a +15,6°C alle 16:00. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 83%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 89%. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,2°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +18,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%. La velocità del vento aumenterà a 13,5 km/h e l’umidità scenderà al 64%. La pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a +17,0°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 75%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 88%. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Giovedì 31 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,4°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +15,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h e l’umidità scenderà al 72%. La pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +17,0°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 75%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 88%. Non si prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno da un minimo di +13,4°C a un massimo di +19,6°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli.

